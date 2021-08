Waarom helmcamera's nog niet ingevoerd kunnen worden

Formule 1-coureur Fernando Alonso reed dit weekend met een helmcamera over het circuit van Spa Francorchamps. Dit zorgde voor mooie beelden, maar waarom kan dat niet worden ingevoerd.

Hierbij is één ding belangrijk, het moet overal of nergens. Dit heeft te maken met eerlijk concurrentie. Het ding weegt ongeveer 2,5 gram, dit is niet veel en kan zo worden doorgevoerd. Alleen het probleem is, het kan alleen in de helmen van het merk Bell. Hier rijden niet alle coureurs mee, dus moeten de andere fabrikanten hun helmen doorontwikkelen.

Max Verstappen kan daarom niet rijden met een helm en Max is niet de enige. De coureurs die wel met een helmcamera kunnen rijden zijn: Alonso, Hamilton, Leclerc, Kimi, Norris, Gasly, Ocon, Giovinazzi, Russell, Latifi en Mazepin.

Hieronder de gave video van Alonso over het circuit van België.