Timo Glock ziet het somber in voor Red Bull Racing

Voormalig Toyota-coureur Timo Glock denkt dat het geluk de kant op waait van Mercedes. De regerend wereldkampioenen van het sterrenteam zijn volgens hem nu de favorieten voor de wereldtitel in 2021.

"Ik hoop dat Red Bull kan terugslaan, want ik heb het gevoel dat de slinger de laatste tijd de kant van Mercedes uit beweegt. De tweede helft van het seizoen wordt spannend met twee teams en twee top-coureurs die op gelijke voet staan", vertelt de Duitser tegen Speed Week. "De vraag gaat zijn wie er meer investeert in de huidige bolide en wie er meer in de toekomst investeert."

"Mijn gevoel zegt mij dat Red Bull weet dat dit jaar de grote kans is. Daarom geven zij waarschijnlijk meer uit aan succes gedurende dit seizoen, maar dat kan dan in hun nadeel zijn voor 2022."