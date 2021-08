Officieel: Aston Martin ziet af van beroepsprocedure om diskwalificatie ongedaan te krijgen

Aston Martin ziet af van het protest tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel. Het team erkent dat er niet voldoende brandstof in de tank over was na afloop van de Hongaarse Grand Prix. Het team ziet geen heil in een nader verhoor door de commissie van beroep van de internationale autosportfederatie FIA.

Vettel's tweede plaats en de bijbehorende 18 WK-punten vielen in de schoot van Lewis Hamilton nadat Vettel's naam uit de uitslag werd geschrapt. Het team zegt dat het gebrek aan brandstof waarschijnlijk is veroorzaakt door een probleem met de brandstoftoevoer, waardoor er tijdens de race geen voordeel behaald zou zijn.

Jo Bauer van de FIA meldde na de Grand Prix dat "het slechts mogelijk was om 0,3 liter" uit de auto van Vettel te krijgen. Benodigde voorgeschreven hoeveelheid is 1,0 liter.

De FIA hield afgelopen week een hoorzitting via video-verbinding. De FIA liet weten dat het bij het bepalen van de strafmaat geen relevante vraag is hoe het tekort heeft kunnen ontstaan. Het argument van Aston Martin werd van tafel geveegd en de FIA besloot dat de straf voor Vettel niet wordt heroverwogen. Daarom acht het groene team het dan ook niet erg kansrijk om de beroepsprocedure voort te zetten.

Lewis Hamilton liep door de diskwalificatie twee punten verder uit op Max Verstappen in de tussenstand om de wereldtitel Formule 1 in 2021.

Wanneer Vettel zijn beker overhandigt aan Lewis Hamilton, en Hamilton zijn bokaal voor de derde positie geeft aan Carlos Sainz, is nog niet bekend.