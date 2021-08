Teams zijn tevreden met het werk van Masi, volgens Seidl

Michael Masi heeft misschien wel een van de belangrijkste beroepen in de Formule 1. De Australische race director krijgt met enige regelmatig kritiek te verduren maar volgens Andreas Seidl zijn de teams nog steeds in hun nopjes met hem.

De McLaren-teambaas laat in gesprek met Speedcafe.com weten dat er veelal positieve geluiden klinken: "In het algemeen zijn we heel tevreden met het werk dat Michael doet en het is moeilijk werk." Volgens Seidl is het voor de teams heel belangrijk dat er open gesprekken mogelijk zijn met de Australiër.

Radiocontact Masi met teams

Ook voor het publiek is het sinds dit jaar mogelijk om mee te genieten van de gesprekken tussen teams en Masi. Het was al mogelijk om mee te luisteren met het reguliere radioverkeer maar nu hoort men thuis ook wat de teams naar de wedstrijdleiding roepen. Vooral tijdens de Britse GP kon iedereen meegenieten van wat bijvoorbeeld Toto Wolff naar Masi riep.

Vanzelfsprekend zijn er soms wat onenigheden tussen de teams en Masi. Maar volgens Seidl is dit heel normaal: "Natuurlijk zijn er situaties waar je het oneens bent. Dat is normaal, wij zitten aan de kant van de sporters en hij in het FIA-kamp."