Max Verstappen: "Sergio Perez is een geweldige teamgenoot"

Nu de Formule 1 geniet van de zomerpauze, blikt Red Bull Racing met Max Verstappen terug op de eerste seizoenshelft. Volgends Verstappen is Sergio Perez een goede teamgenoot gebleken. De Mexicaanse teamgenoot wist bijvoorbeeld te winnen in Bakoe, nadat Max Verstappen uitviel met een klapband.

Verstappen: "Hij is een geweldige teamgenoot, de eerste maanden waren goed samen. We kunnen goed samen opschieten, hij is een coole gozer en we kunnen over van alles met elkaar praten, niet alleen over racen. Dat is altijd iets goeds om samen te hebben", vertelt de Nederlander in gesprek met de website van het team van Red Bull Racing.

In de laatste maanden keerden de fans weer terug op de tribunes, en daar heeft Max Verstappen veel plezier van. "Het is goed om de fans terug te zien op de circuits, dat maakt het leven weer een beetje normaal. Om het Oranje Legioen aan fans weer terug te zien, zorgt voor een geweldige sfeer op het circuit."

Over een aantal weken staat de Grand Prix van België op het programma op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgens Max Verstappen is die Grand Prix een geweldige manier om het seizoen weer an te vangen. "Het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd geweldig om daar te rijden. Ik hoop dat wij daar een goed resultaat kunnen neerzetten, maar ik zal vooral gewoon genieten van het rijden van de ronden."