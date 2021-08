Vader Sergio Perez leidt project voor tweede Mexicaanse GP in Cancun

Antonio Perez was afgelopen weekend in de F1-paddock en zijn bezoek was niet onopgemerkt gebleven. Volgens de Mexicaanse krant Reforma was hij er niet alleen om zijn zoon Sergio Perez te steunen en zien rijden.

In plaats daarvan leidde Perez senior een delegatie van Mexicaanse zakenlieden die FIA- en Formule 1-functionarissen ontmoetten om de mogelijkheid van een tweede Grand Prix in Mexico te bespreken.

Perez zegt hierover tegen de krant: "Het is een nieuw project en het is iets dat helemaal vanaf nul opgebouwd zal moeten worden. We gaan beginnen met intentieverklaringen te ondertekenen, maar het werd zeer goed ontvangen."

Sergio Perez wereldkampioen F1

Volgens Reforma zou de tweede Formule 1-race van Mexico plaatsvinden in Cancun, een bekende toeristische kustbestemming. Het project heeft naar verluidt de steun van Mexicaanse overheid in diverse belangrijke departementen.

"Ik heb Jean Todt en Stefano Domenicali ontmoet", onthulde Perez senior. "Ze vertelden ons dat het tegen 2024 plaats zou kunnen vinden, wanneer we hopelijk Checo al als wereldkampioen hebben. De Mexicaanse economie heeft deze grote internationale projecten dringend nodig."