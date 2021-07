Max Verstappen verklaart Red Bull innig de liefde: "Zij gaan voor mij door het vuur"

Max Verstappen zegt dat de soap in de nasleep van zijn forse crash op Silverstone nu alleen maar zeker weet: "ik zit in het juiste team".

De opmerkingen van de leider in het wereldkampioenschap komen nadat de FIA donderdag de argumenten van Red Bull verwierp over de straf die Lewis Hamilton had gekregen de zeer omstreden aanrijding tijdens de Britse GP. In een verklaring noteerde de FIA-officials zelfs "met enige bezorgdheid" de poging van Red Bull te hebben aangehoord om de straf van Hamilton te verzwaren. Het is ook duidelijk in hoeverre Red Bull zijn best doet om de schuld van Hamilton te onderstrepen. Zo demonstreerde oud Red Bull-coureur Alexander Albon de lijn die Hamilton reed voordat hij Verstappen van de baan tikte. Albon liet zien hoe het niet moest, tijdens een filmdag op dezelfde racebaan. Volgens de Stewards was het bewijs van Red Bull Racing echter niet steekhoudend, en het deed hen hun keuze voor een tien seconden tijdstraf niet veranderen. De stewards zeiden dat het nieuwe bewijs van Red Bull niet relevant en significant" genoeg was om de uitgedeelde straf te heroverwegen.

Vervolgens kon Toto Wolff het niet nalaten om Red Bull een veeg onderuit de pan te geven. "We hopen dat deze beslissing het einde zal betekenen van een gezamenlijke poging van het senior management van Red Bull Racing om de goede naam en sportieve integriteit van Lewis Hamilton aan te tasten", zo liet de baas van het team, Toto Wolff optekenen in een verklaring.

Verstappen én Hamilton blijven erbij: "ik zat niet fout"

Hamilton zegt nu dat hij Verstappen heeft gebeld na het incident, maar de Britse regerend wereldkampioen is niet van mening dat hij verkeerd zat. Hamilton: "Ik zou het precies doen zoals ik het de vorige keer deed. Met al mijn ervaring en door de jaren heen heb ik veel meegemaakt, zou ik het niet anders doen," hield hij vol.

Max Verstappen staat daar lijnrecht tegenover en is echter een geheel andere mening toegedaan. "Ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan. Als ik daadwerkelijk een agressieve rijder zou zijn, dan had ik hem wel in de muur geduwd", betoogde Verstappen in Hongarije waar hij voor het eerst zijn kijk op de zaak kon geven. In Groot-Brittannië werd de Limburger namelijk na zijn crash naar het ziekenhuis gevlogen in Coventry, waar Verstappen nadere medische controles en onderzoeken onderging.

De Limburger verweet Mercedes van respectloos gedrag en noemde in een post op social media de uitgebreide vieringen van Lewis Hamilton "onsportief" en "respectloos" , omdat Verstappen nog voor allerlei controles in het ziekenhuis was. "Ze vierden alsof zij de wereldtitel hebben gewonnen."

Wolff belde niet met Verstappen

Verstappen onthult werkelijk alle bazen in F1 aan de telefoon heeft gehad na de bijzonder harde klap, ook Hamilton heeft de hoorn opgepakt en het nummer van de Limburger gedraaid, maar Verstappen vertelt dat Toto Wolff zich niet aan een blijk van medeleven heeft gewaagd.

Dat steekt de 23-jarige coureur nogal, laat hij in niet mis te verstane bewoordingen weten aan de pers in aanloop naar de Hongaarse Grand Prix.

"Alle andere coureurs en teambazen hebben mij een bericht of iets dergelijks gestuurd. Na zo'n overwinning kun je niet doen alsof er niets aan de hand is. Ik zou dat in ieder geval nooit doen."

Verstappens rechtvaardigheidsgevoel nog altijd aangetast

De Limburger is nog altijd over de kook om het hele voorval, waarbij hij zijn vrijwel gehele voorsprong van 33 WK-punten ten opzichte van Hamilton zag slinken naar een voorsprongetje van slechts acht WK-punten. Mercedes komt nu nog slechts vier WK-punten tekort vergeleken met Red Bull Racing, terwijl het F1-seizoen dit weekend de elfde van waarschijnlijk 23 races rijdt in Hongarije.

Verstappen is nog verbolgen om het handelen van Hamilton, Wolff en het team van Mercedes. "Dit laat zien hoe Mercedes echt is. Als het andersom was geweest, had ik zeker een schop verdiend en dat zou mijn vader mij ook zeker vertellen." Verstappen zegt dat Hamilton weliswaar contact met hem opnam, maar daarbij toonde de Britse coureur ook geen greintje spijt van de wijze waarop hij Verstappen op hoge snelheid uit een van de snelste bochten ter wereld tikte. Hamilton kent volgens Verstappen geen berouw, maar: "Uiteindelijk maakt het niet veel meer uit, maar ik was natuurlijk niet blij met wat er gebeurde en dat ben ik nog steeds niet."

Pijn na de klap

Verstappen deed uit de doeken dat hij pijn voelde na de klap, voordat hij kon zeggen hoe hij er aan toe was. Een paar seconden bleven het stil op de boordradio, maar daarna hoorden de miljoenen Tv-kijkers een kreunende Max Verstappen, voordat hij kon bewegen. De Limburger kreeg bij de zijdelingse impact een vreselijke klap van 51 keer zijn lichaamsgewicht te verduren tijdens de impact. "zeker niet goed was voor mijn lichaam".

Verstappen vertelt: "Alles voelde stijf aan, maar als ik de volgende dag moest rijden, had ik dat gedaan. Ik zou nooit iemand anders in mijn auto laten racen. Het is duidelijk dat je zeker niet teveel van dat soort dingen achter elkaar moet hebben."

Prost versus Senna

Velen beginnen deze dagen terug te denken aan de dagen waarin Senna en Prost hevige gevechten met elkaar uitvochten op de wereldwijde circuits.

"Het is geweldig voor de Formule 1", zegt voormalig Red Bull-coureur Christian Klien tegen het Oostenrijkse Servus TV. "Het is nu aan de kook en dat zal nog wel even doorgaan." Volgens Klien zal "dit moment voorlopig nog wel in de herinnering blijven."

Verstappen prijst zich gelukkig dat hij niet voor Mercedes hoeft te rijden

Verstappen kijkt het allemaal aan en analyseert dat hij een gezegend man is bij het team van Red Bull Racing, dat een warm bad voor hem is. Verstappen prijst zich gelukkig met zulke warme en oprechte mensen om hem heen, hij moet er dan ook niet aan denken dat hij zou zijn ingegaan op de avances van Toto Wolff die hem eerder probeerde in te lijven voor een loopbaan bij het rivaliserende topteam dat sinds vorig jaar met zwarte bolides aan de starts verschijnt.

Verstappen neemt geen blad voor de mond als hij over het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas spreekt: "Hoe zij reageerden en alles behandelden, laat zien dat ik in het juiste team zit. Zij zullen voor mij door het vuur gaan", zei hij over zijn mensen van zijn eigen team Red Bull Racing.