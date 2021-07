Damon Hill werpt blik in glazen bol: "Kan wel eens mooi weekend worden voor Max Verstappen"

Volgens F1-legende Damon Hill zal Mercedes flink moeten nadenken willen zij Red Bull Racing kunnen verslaan komend weekend in Hongarije. Volgens Hill is het team van Max Verstappen en Sergio Perez hét te kloppen team op de Hungaroring.

Willen zij winnen, dan zal Mercedes de beste strategische denkers moeten laten piekeren en zal Mercedes alleen via creatieve oplossingen als eerste over de streep kunnen komen, zo voorspelt Hill nadat hij een blik werpt in zijn spreekwoordelijke glazen bol.

Lewis Hamilton kan dit weekend het record verbreken als coureur met de meeste overwinningen. Mocht Hamilton winnen, dan is het zijn honderdste Grand Prix-overwinning in de Formule 1. Ook zou hij dan negen keer de Grand Prix van Hongarije hebben weten te winnen, wat ook een record zou zijn. Tot nu toe staat hij op gelijke hoogte met Michael Schumacher die bijvoorbeeld de Franse Grand Prix ook acht keer wist te winnen.

Dat winnen gaat voor Hamilton nog geen gemakkelijke klus worden, vermoedt de winnaar van het wereldkampioenschap Formule 1 van 1996.

Hill zegt in de F1 Nation-podcast: "Het zal een Red Bull-circuit zijn, dat is meer dan waarschijnlijk. Ik weet niet zeker of Mercedes zo optimistisch is."

Hij vervolgt: "Wij zullen zien welke strategieën ze gebruiken, welke tactieken ze gebruiken – ze zullen moeten nadenken en slim moeten zijn, want ik denk niet dat ze in een rechtstreeks gevecht in staat zullen zijn om Max te verslaan. Wij weten dat zij dit jaar dingen hebben gedaan die ze al heel lang niet meer hebben gedaan, en ze hebben Mercedes hun gebruikelijke zegereeks verbroken."