'Mercedes wil in toekomst alleen nog motoren leveren'

Ralf Schumacher denkt dat Mercedes vastbesloten is om het huidige hybride-tijdperk met de nog geldende regels af te sluiten zonder ook maar één titel te verliezen. Daarna zou het wel eens klaar kunnen zijn met het team van Mercedes, suggereert Schumacher.

Bij RTL Deutschland zegt hij: "Er gaan geruchten dat het fabrieksteam zal stoppen en dat Mercedes in de toekomst alleen nog motoren wil leveren. Ik ga er daarom van uit dat McLaren een grotere rol gaat spelen als klantenteam."

De jongere 'broer van' vervolgt: "Het is vergelijkbaar met Aston Martin, waar Toto Wolff privé verbonden is als investeerder."

"Er zal veel veranderen bij Mercedes, inclusief de eigendomsstructuur van het team", voorspelde Ralf, de oom van Mick die de zoon is van F1-legende en zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher. 'Schumi' 's neefje David Schumacher - de zoon van Ralf - komt tegenwoordig uit in de Formule 2 en droomt van een toekomst in de Formule 1, in navolging van zijn oom, neef en vader.