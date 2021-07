Ralf Schumacher: "Er is iets mis met de Mercedes"

Volgens Ralf Schumacher is er iets mis met de huidige Mercedes W12. Toch kan het nog wel eens spannend worden in de felle strijd om het wereldkampioenschap tussen Red Bull Racing en Mercedes in de Formule 1.

Volgens Ralf Schumacher zijn beide teams nu ongeveer aan elkaar gelijk.

Dat zegt de Duitser op de Duitse TV-zender RTL.

"Mercedes heeft nog steeds de betere motor, maar er is iets mis met de auto", zo vertelt de jongere broer van Michael Schumacher tijdens een analyse op de Duitse zender.

"Het feit dat ze nu veel vleugel gebruiken om meer downforce te hebben, maar zo traag zijn op de rechte stukken, toont dat aan."

Maar Schumacher denkt dat zowel Lewis Hamilton als Max Verstappen nu nog fanatieker zullen worden om het wereldkampioenschap te kunnen winnen dit seizoen.

Voor beiden zou het uniek zijn: Max Verstappen is opzoek naar zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, terwijl Lewis Hamilton maar al te graag zijn achtste wereldtitel zou veroveren.

"Ik geloof dat Lewis echt het wereldkampioenschapsrecord van mijn broer van zeven titels wil verbreken", besluit Ralf, de vader van F3-coureur David, die het neefje is van Michael Schumacher's zoontje Mick, die dit seizoen uitkomt voor Haas F1 in de F1.