Monza krijgt tweede sprintrace, schema blijft onveranderd

Het volgende F1-weekend met een sprintrace is op 10 september in Italië. Op het iconische circuit van Monza wordt dan voor de tweede keer dit 'experimentele' format gebruikt. De aftrap van deze opzet was afgelopen weekend op Silverstone. De eerste sprintrace uit de historie werd gewonnen door Max Verstappen.



De volgorde van trainingen, de sprintrace en de Grand Prix blijft onveranderd. Vrijdag is er in de middag een vrije training en in de begin van de avond de kwalificatie. Deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrrace. Na de vrijdag gelden de Parc Farmé-regels, wat inhoudt dat er weinig gesleuteld mag worden aan de bolides.



Op de zaterdag is er nog een vrije training dat een paar uur later wordt gevolgd door de sprintrace. Die zal net als Silverstone 100 kilometer zijn, verdeeld over 18 ronden. De uitslag van de sprintrace bepaald de startrgid voor de Grand Prix van Italië op zondag. Die wedstrijd telt 53 rondes.



Hieronder het volledige schema:



Bron: Formula1.com

FRI SEP 10 FP1 1430-1530 FRI SEP 10 Qualifying 1800-1900 SAT SEP 11 FP2 1200-1300 SAT SEP 11 Sprint Qualifying 1630-1700 SUN SEP 12 Race 1500 *All times local