Bernie Ecclestone: "Lewis Hamilton niet meer de vechter die hij was"

Volgens Bernie Ecclestone is Lewis Hamilton "niet helemaal de vechter is die hij was".

De 90-jarige Ecclestone zegt tegen persbureau PA: "Er zijn dit jaar veel gelegenheden waar hij het beter had kunnen doen en dat heeft hij niet gedaan."

"Ik ben beter dan ik was"

Toen hij werd geconfronteerd met de opmerkingen van Ecclestone, reageerde Hamilton afgelopen weekend op Silverstone: "Ik ben absoluut niet de coureur die ik was toen ik begon. Ik denk dat ik beter ben en ik ken mijzelf veel meer dan ik ooit heb gedaan."

Hamilton's Mercedes-baas Toto Wolff werd ook gevraagd wat hij dacht van de woorden van Ecclestone.

"Goed dat Bernie een mening heeft"

Toto Wolff reageerde: "Bernie is altijd goed voor grappen en krantenkoppen. Hij houdt ervan om controverse en verwarring te creëren, wat goed is voor de sport en ook voor hem. Ik vind het belangrijk dat Bernie, die dit alles heeft gecreëerd, nog steeds een duidelijke mening heeft."