Onthuld: De bolide van Max Verstappen en CO voor 2022

De Formule 1 heeft zojuist de nieuwe bolide voor 2022 onthuld, waar de teams volgend seizoen mee gaan rijden. Eigenlijk zouden de reglementen dit seizoen al in gaan, maar door het coronavirus besloot de F1 de reglementswijziging te verzetten.

Voor aanvang van de F1 British Grand Prix heeft de Formule 1 de nieuwe bolide onthuld, dat deden ze online via een videostream die voor iedereen te volgen was. Hier waren onder meer de ontwikkelaars en belangrijken mensen die hebben meegewerkt aan het project te horen. De auto is ontwikkeld om de F1 te verbeteren, niet alleen op het gebied van aërodynamica maar ook om kosten te besparen en inhalen te verbeteren.

Dit seizoen rijden de coureurs nog met de 2020-bolides, dit heeft de F1 gedaan om kosten te besparen en zo de ontwikkeling van de teams op de 2022-bolide te verbeteren. De fabrieken waren door het virus gesloten in 2020, hierdoor hadden teams een grote achterstand.

Per 2022 gooit de Formule 1 het over een andere boeg, met deze nieuwe auto waar Max Verstappen en Lewis Hamilton misschien wel gaan vechten voor het wereldkampioenschap van 2022.