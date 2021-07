FIA verwacht dat er nog aanpassingen kunnen worden doorgevoerd na eerste sprintrace in F1

Racedirecteur namens de FIA Michael Masi denkt dat er nog aanpassingen gemaakt kunnen worden naar aanleiding van de eerste sprint-race van komende zaterdag.

Het weekend ziet er komend weekend radicaal anders uit, in totaal worden er drie van dit soort raceweekenden afgewerkt in de Formule 1 dit jaar.

"We zullen inventariseren na Silverstone wat wel werkt en wat niet", vertelt hij bij het Franse Auto Hebdo.

Masi verduidelijkt verder: "Het doel is om het best mogelijk format te ontwikkelen, en daarom doen wij deze test. Er zijn veel vergaderingen over belegd waarbij de teams, de FIA en de Formule 1 hun zegje konden doen."

"Iedereen kreeg zo de kans om de regels te lezen en alle mogelijke problemen aan te kaarten."

Ross Brawn is managing director bij de FIA en hij denkt dat er volgend jaar ook een aantal van dit soort sprint-races worden gehouden, maar hij verwacht niet dat er elk weekend een sprint-kwalificatie wordt gereden in de vorm van een sprint race in het volgende F1-seizoen.