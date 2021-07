Zandvoort geeft evenementenvergunning af voor Formule 1 Dutch Grand Prix

De gemeente Zandvoort heeft dinsdag de evenementenvergunningen verleend aan de organisatie van de Dutch Grand Prix die begin september op de F1-kalender staat.

"De komst van de Formule 1 belooft een groot spektakel te worden", stelt burgemeester David Moolenburgh in een persbericht.

"Heel Zandvoort zal meeprofiteren van de extra aandacht en bezoekers die dit evenement met zich meebrengt."

Op deze video valt te zien dat de tribunes worden opgebouwd.

De gemeente stelt in haar persbericht dat er is "nadrukkelijk" gevraagd aan de organisatie op de "eventuele hinder" zoveel mogelijk te beperken. Aan inwoners wordt gevraagd om zich bewust te zijn van verkeersoverlast die ondanks de maatregelen te verwachten valt.

Het verlenen van de evenementenvergunningen is een laatste officiële drempel die nu over is, waardoor de Formule 1 Grand Prix van Nederland weer een stap dichterbij is. Er wordt een vollebak verwacht met meer dan 100.000 fans per dag. Zandvoort kan nu met de evenementenvergunning in de hand beginnen met de opbouw van de extra tribunes en tenten.