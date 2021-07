Pirelli test nieuwe achterband in Oostenrijk: "Die is robuuster, coureurs zijn positief"

De Grand Prix van Oostenrijk zorgt voor een belangrijk weekend voor de mannen van Pirelli. De Italiaanse fabrikant krijgt de laatste weken veel kritiek van zowel teams als topcoureurs, mede vanwege de crashes van Max Verstappen en Lance Stroll in Bakoe.

Max Verstappen reageerde dit weekend wederom cynisch toen Pirelli de nieuwe achterband voor dit weekend introduceerde om te testen, door te stellen: "Als de banden zo goed waren waarom krijgen we dan nieuwe? Het zegt genoeg."

De nieuwe achterbanden testen is één van de prioriteiten van Pirelli dit weekend. Deze wordt getest op de C4-compound, de gele banden, die dit weekend worden gebruikt. De andere is het analyseren van de C5-compound die nog nooit in Oostenrijk is gebruikt.

Pirelli-baas Mario Isola: "We verzamelen alle informatie die we nodig hebben over de nieuwe achterband, die meer robuust is qua constructie. We zullen alle data analyseren zodat we hem al vanaf Silverstone kunnen gaan gebruiken."

"De feedback die we tot nu toe hebben gehad van de coureurs is over het algemeen positief, wat aangeeft dat de band vrijwel hetzelfde is als de band die we hiervoor gebruikten. Het doel was ook om dezelfde prestaties te kunnen behouden en tegelijkertijd een sterkere band produceren."

Slijtage

De zachtere banden geven echter slijtage: "Maar dat hadden we al verwacht met de zachte banden. Vooral de rode banden tonen slijtage. Hierdoor gaan we mogelijk behoorlijk verschillende strategien zien in de race, in vergelijking met vorig weekend op dit circuit. Dat was bovendien het idee en waarom we voor de tweede race andere banden hebben meegenomen."