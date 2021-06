Mercedes wil tanden laten zien in Oostenrijk : ''We gaan vol in de aanval!''

Mercedes-baas Toto Wolff heeft de teleurstelling van de Franse GP - waar Max Verstappen in de slotfase Lewis Hamilton versloeg om de zege - achter zich gelaten en kijkt met vol goede moed naar de twee komende Grands Prix in Oostenrijk. Deze Grand zijn op het 4.318 kilometerlange circuit in Spielberg.

"Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op onze volgende kans en ik zie de vastberadenheid in elk lid van het team'', zegt Wolff op de officiéle website van Merced. "Nadat de teleurstelling van het missen van de overwinning naar de achtergrond verdween, haalden we de positieve dingen in Frankrijk eruit.''

In tegenstelling tot Monaco en Bakoe, hadden de zwartgespoten 'Silberpfeilen' op Paul Ricard een goede racesnelheid. Dat stemt Wolff optimistisch. "We scoorden een goede reeks punten met P2 en P4 en het tempo van de auto was een bemoedigende stap voorwaarts dankzij het harde werk van onze teamleden in de fabrieken en op het circuit."

"Maar hoewel we weten dat er nog een lange weg te gaan is en er nog veel meer kansen zullen komen, zal in een seizoen als dit elk punt ertoe doen en het verschil maken. En we hebben de laatste paar races punten laten liggen".

Het Mercedes-team zocht naar de mogelijke oorzaken van deze mindere prestaties en lijkt dat te hebben gevonden. "We begrijpen op welke gebieden we kunnen verbeteren. Dus nu gaat het erom dat we ons concentreren op het doorvoeren van die verbeteringen naar de volgende twee wedstrijden in Oostenrijk, waar we hopelijk het positieve momentum terug in ons voordeel kunnen ombuigen.''

Toch is het geen zekerheidje dat Mercedes zomaar de overwinning naar zich toe trekt. "Oostenrijk was de afgelopen seizoenen een lastig circuit voor ons, maar vorig jaar gingen we daar goed. We weten echter dat de situatie dit seizoen heel anders is.''



Het verschil tussen de teams in Spielberg zal klein zijn vanwege de lange rechte stukken en laag aantal bochten. Elk foutje heeft gevolgen. "Het is een heel snelle ronde en een kort circuit, met minder kansen om tijd te winnen. De marges zullen krap zijn, dus we gaan vol in de aanval!", sloot Wolff strijdvaardig af.

De eerste wedstrijd in Spielberg is zondag. Dan wordt de Grand Prix van Stiermarken gereden. Een week later is de Grand Prix van Oostenrijk op dezelfde baan.