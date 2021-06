McLaren stapt volgend jaar in de stroom slurpende serie Extreme E: "Diversiteit en duurzaamheid"

McLaren stapt volgend jaar in de offroad elektrische serie Extreme E met een nieuw team.

Lewis Hamilton heeft al een eigen team onder de naam X44, ook Nico Rosberg heeft een eigen team in de stroom slurpende serie.

McLaren is goed vertegenwoordigd in allerlei takken van autosport: van Formule 1, tot Le Mans en de Indycar. Met een eigen team in de Extreme E kan niemand in de autosport nog om McLaren heen.

McLaren zegt hun huidige personeel te willen inzetten naast het Formule 1 programma en daarbij een aantal specialisten aan te trekken voor het Extreme E-project.

"Diversiteit en duurzaamheid"

Het wereldkampioenschap gaat over vijf races over de hele wereld. Volgens het team uit Woking is het project goed om gas te geven wat betreft hun eigen agenda op het gebied van "diversiteit en duurzaamheid"

McLaren Racing CEO Zak Brown zegt tegen F1.com: “Terwijl Formule 1 altijd het centrum van onze wereld zal blijven, zoals ook Indycar en Esports, zal onze toetreding in de Extreme E McLaren van toegevoegde waarde zijn voor McLaren Racing, het zal veel helpen en bijdragen aan al onze programma's."

"Wij zijn er om te winnen"

Brown vervolgt: "Wij zullen de competitie aangaan met grote namen waar wij al bekend mee zijn vanuit de Formule 1 en Indycar, maar zoals in alle series waarin wij deelnemen is het doel duidelijk: wij zijn daar om te winnen."