1,2 miljoen kijkers zien klapband Max Verstappen tijdens Grand Prix Azerbeidzjan in Bakoe

De Formule 1 kon het niet winnen van de laatste oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal in aanloop naar het EK voetbal. 1,6 miljoen mensen keken naar de bal, terwijl 1,2 miljoen zagen hoe de linker achterband van Verstappen op hoge snelheid plofte.

Dat blijkt uit kijkcijfers van Stichting KijkOnderzoek De oefenpot tussen Oranje en Georgië, die te zien was op NPO 1, trok meer bekijks dan de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe die werd uitgezonden op ZiggoSport.

Zo'n 1,2 miljoen mensen zagen hoe Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez de Red Bull naar de raceoverwinning stuurde in de straten van Bakoe, nadat Lewis Hamilton een onnoemelijk grote fout maakte bij het aanremmen voor de eerste bocht na de herstart.

Best bekeken programma van de dag was wederom het NOS Journaal van 20.00 uur. was het best bekeken programma van de dag met iets meer dan twee miljoen kijkers. Naar de EK-finale voetbal onder de 21 tussen Duitsland en Portugal keken relatief weinig mensen: 379.000 mensen zagen op NPO 3 de Duitsers winnen van Portugal met 1 tegen 0.