Indy 500: Castroneves wint voor vierde keer, VeeKay achtste door slechte pitstop

Onder toeziend oog van 135.000 toeschouwers is de 105ste Indy 500 gewonnen door Heilo Castroneves. De Braziliaan pakte daarmee zijn vierde winst op de Brickyard na 2001, 2002 en 2009. De 46-jarige veteraan vierde zijn overwinning op kenmerkende eigen wijze door de hekken in te klimmen. Door deze triomf in Indianapolis komt de 'Spiderman' in het lijstje te staan van meeste zeges en deelt die plek met A.J. Foyt, Al Unser en Rick Mears.

Zoals elke Indy 500 lag het venijn in de staart. Tot aan ronde 150 was het een tactisch steekspel met banden en benzine sparen. Neutralisaties gooien vaak de boel in de war, maar daar was deze wedstrijd geen sprake van. Twee full course yellows was bijzonder weinig en dat kwam voor het laatst voor in 1969.

Dat pole niet belangrijk is, werd andermaal duidelijk. Castroneves startte op de derde startrij en ging er in Victory Lane met de melk en de Borg Warner Trophy vandoor. Scott Dixon, Colton Herta en Rinus VeeKay begonnen alledrie vooraan, maar kwamen in het slotstuk niet voor.

Het grote gevecht om de zege en eeuwige roem ging in de laatste 20 ronden tussen jongeling Alex Palou en Castroneves. Het was continu stuivertje wisselen. Twee ronden voor het einde zette Castroneves aan en verschalkte de Spanjaard in bocht één. Het publiek ging uit zijn dak, want de veteraan is mateloos populair. In de laatste ronde werd het nog even spannend. Voor de twee koplopers was een hele rits aan achterblijvers. Castroneves hield zijn hoofd koel en greep de overwinning.

VeeKay was tot het einde continu in het gevecht om de voorste posities. In het begin van de wedstijd reed de jonge Nederlander zelfs 30 ronden aan de leiding tot de eerste series pitstops. Op het moment waar het moest gebeuren, ging het mis. De Ed Carpenter Racing-coureur kwam binnen voor zijn laatste tankbeurt en bandenwissel, maar verloor seconden tijdens zijn stop. De Hoofddorper werd naar achteren geworpen en kon de winst op zijn buik schrijven.