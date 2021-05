Het circuit van Interlagos in Sao Paulo was afgelopen weekend gastheer voor een race in het Braziliaanse Stock Cars-kampioenschap. Daarin ging het helemaal mis voor Gaetano Di Mauro. De 23-jarige coureur kwam bij het opkomen van het rechte stuk klem te zitten in een sandwich tussen de auto's van collega's Daniel Serra en Guilherme Salas. De wagen van Di Mauro steigerde en vloog vervolgens op hoge snelheid rechtdoor de muur in.

Di Mauro verloor na de klap even het bewustzijn en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij liet later al via social media weten dat hij niets aan het ongeluk had overgehouden. Bekijk hier de zware crash die hij meemaakte op Interlagos: