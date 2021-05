Rinus VeeKay in de wolken na eerste IndyCar-zege: ''Ik ben zo ongelooflijk blij''

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout pakte zaterdag zijn allereerste IndyCar-zege en voegde zich bij Arie Luyendyk en Robert Doonbos als overwinnaar in de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. Tijdens de GMR Grand Prix op de road course van de Indianapolis startte de Nederlander van P7. Dankzij een sterke strategie, gedurfde inhaalacties en bovenal door goede rondentijden, trok de Ed Carpenter Racing-coureur de wedstrijd knap naar zich toe.





Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kon zijn geluk niet op na zijn eerste en sensationele overwinning in de Verenigde Staten. "Dit was de perfecte dag”, liet VeeKay vanuit Indianapolis weten. “Deze overwinning is voor het team Ed Carpenter Racing, voor mijn liefhebbende familie en voor iedereen die mij een warm hart toedraagt. Ik ben zo ongelooflijk blij! Mijn ouders steunen mij door dik en dun, ze staan altijd voor mij klaar en ik ben ze ontzettend dankbaar. Zonder hen had ik hier vandaag niet gestaan.”

De wedstrijd over de 3,9 kilometer lange binnenbaan ging voor de 20-jarige IndyCar-coureur als een trein. De driestopper die in 2020 een podium opleverde in Indianapolis was opnieuw het juiste recept om succes te boeken. ''Het was een mega race! Alles viel vandaag op zijn plaats, vanaf de groene tot aan de finishvlag. Na de laatste van mijn drie pitstops had ik in de gaten dat ik de race daadwerkelijk ging winnen. Vanaf dat moment focuste ik mij erop foutloos te blijven, brandstof te sparen en geen domme dingen te doen.''



Tijdens de race werkte de VeeKay zich met groots machtsvertoon naar voren toe en rekende af met zijn directe belagers op de baan en via de pitstops. Één zeer gedurfde inhaalactie van de Nederlander sprong in in het oog. Na de tweede pitstop kwam de nummer #21 achter Alex Palou en Jimmie Johnson terecht. Johnson had een ronde achterstand, en Palou verdedigde P4. De Nederlander wurmde zich tussen beide Chip Ganassi-rijders in en pakte Palou buitenom voor het ingaan van bocht zeven.



"Deze inhaalactie op Palou en Johnson was wel mooi, al moet ik zeggen dat Johnsons ervaring die inhaalactie mede mogelijk maakte. Palou en Johnson zijn teamgenoten van elkaar, dus ze probeerden het handig samen te spelen. Ik zag echter een gat en besloot er in te duiken – ik wist ook wel dat een ervaren coureur als Johnson de deur niet zomaar dicht zou gooien. Desalniettemin gaf het natuurlijk een zeer goed gevoel om zo’n manoeuvre te voltooien.”



VeeKay stampte na zijn deze gewaagde actie door en verschalkte Romain Grosjean in het gevecht om de eindzege. Na zijn laatste pitstop had de Nederlander zijn koppositie verstevigd en er stond niets meer hem in de weg. Met nog 15 ronden voor de boeg begon het opeens te druppelen. Regen kon alles op zijn kop zetten, maar het bleef echter bij wat gespetter. VeeKay, die had niks in de gaten en was gefocust om zijn de overwinning binnen te slepen. ''Van de regen heb ik niet zo heel veel gemerkt. Ik zag wat druppels over het aeroscreen lopen, maar omdat ik al bezig was met het sparen van brandstof kon ik voorzichtiger zijn. Ik spaarde de remmen en probeerde de boel heelhuids aan de streep te brengen.''

Door de winst in Indianapolis is zijn belangrijkste doel voor 2021 bereikt. “De kop is eraf, de allereerste is binnen. Ik droom al jaren van dit moment, en ben ontzettend blij dat het is gelukt om een IndyCar-race te winnen en me in een rijtje met Arie Luyendyk en Robert Doornbos te scharen. Hopelijk volgen er nog veel IndyCar-zeges, te beginnen over twee weken!”

Op 29 mei staat dan de legendarische Indy 500 op het programma. Die wordt verreden op de kombaan van Indianapolis MotorSpeedway. VeeKay kan daar in de voetsporen treden van tweevoudig winnaar Arie Luyendyk.