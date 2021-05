Renault Clio Cup-race uitgesteld vanwege te weinig gridplaatsen

De race van de Renault Clio Cup in Frankrijk op Magny-Cours is uitgesteld. Er zijn namelijk te weinig gridplekken voor de gekwalificeerde auto's.

Hoe het probleem is ontstaan, is niet duidelijk. Waarschijnlijk had de organisatie niet het aantal gridplaatsen geteld. De organisatie besloot de race toch door te laten gaan. Hierdoor staan er auto's op elkaar in een bocht. Hieronder de beelden.

The start of the first Renault Clio Cup Europe race at Magny-Cours is delayed, because there aren't enough white painted grid slots for the 38-car grid, causing confusion at the back about who has to start where. pic.twitter.com/uenRL3HggM