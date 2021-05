Is Lewis Hamilton in staat om komend weekend dit oude F1-record te evenaren?

Lewis Hamilton is in staat een Formule 1-record te breken dat al sinds 1993 onaangetast is. Het record betreft de meeste overwinningen per jaar achter elkaar op één bepaald circuit. Dit record is momenteel in handen van de legende Ayrton Senna; de Braziliaan won van 1989 tot en met 1993 achter elkaar op de straten van Monte Carlo.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is aankomend weekend in staat om dit record te evenaren. Sinds 2017 heeft alleen hij weten te winnen op Circuit de Barcelona-Catalunya. Indien hij wint, zal hij vijf-op-een-rij scoren op dit circuit.

Hamilton had al vaker vier keer op rij gewonnen op eenzelfde baan, namelijk in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten. Echter, hij wist op beide van deze circuits na vier overwinningen niet nog een keer te winnen. Ook Michael Schumacher, Jim Clark en Juan Manuel Fangio wisten op bepaalde circuits vier keer op rij te winnen. Naast vijf keer op rij winnen in Monaco wist Ayrton Senna ook in België vier keer achter elkaar ye winnen.

Volgens Max Verstappen zal de race in Barcelona pas écht uitmaken welk team er nou het meeste vooruitgang heeft weten te boeken aan het begin van het 2021-seizoen. In Bahrein en Imola leek de RB16B de snelste wagen, maar in Portugal kon de Nederlander niets doen aan de dominante race pace van Lewis Hamilton.