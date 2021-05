Pirelli: "Alle banden hebben een voordeel in Portugal, keuze is dus groot"

Mario Isola van Pirelli heeft na dit weekend in Portugal genoeg uit te leggen aan de teams. De banden zijn gewoon niet goed genoeg voor races als Portugal en Turkije, maar ook bij andere races hebben coureurs moeite met de banden.

Dit weekend, evenals vorig jaar, werd er veel geklaagd over de banden en de bandenkeuze van Pirelli. In de banden in moeilijk temperatuur te krijgen en ze plakken niet goed genoeg op de baan. Het is niet de eerste race waar Pirelli veel kritiek krijgt van de coureurs, maar toch blijft het probleem zich voortduren.

Mario Isola had tijdens het persmoment geen duidelijk antwoord op de vraag of er verandering in zou komen. Natuurlijk worden de banden elk jaar verbetert, maar volgens de coureurs moet Pirelli naar een andere weg zoeken in de banden en proberen betere keuzes te maken.

De topman van Pirelli werd vooral aan het denken gezet, omdat Lewis Hamilton op de rode band de tijd van Bottas niet kon verbeteren, die op de gele band reed. “Net als vorig jaar koos Mercedes voor de mediumband in Q3, maar dit jaar konden ze hun eerste Q3-run niet verbeteren met de soft. Dit betekent dat er verschillende strategieën zijn, die we morgen waarschijnlijk zullen zien.”

“Vandaag wordt de top 10 verdeeld op welke banden ze de race zullen starten, met degenen die starten op de mediumband meer tactische flexibiliteit hebben, maar degenen die op de soft beginnen ook niet in het nadeel. De kwalificatie toonde aan dat alle drie de compounds een rol zullen gaan spelen in de race. Waarschijnlijk in de laatste stint krijgen we veel verschillende keuzes, omdat ze allemaal een optie zijn.”