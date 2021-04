Suzuka blijft tot en met 2024 op F1-kalender

De Japanse Grand Prix op Suzuka blijft tot en met 2024 op de kalender staan. Het contract liep af na 2021, maar is met drie jaar verlengd.

Formule 1- baas Stefan Domenicali is blij met deze nieuwe verbintenis. "Japan heeft een speciale plek in de harten en herinneringen van fans over de gehele wereld", zei de Italiaan tegenover Motorsports.com. "Op Suzuka hebben veel legendarische momenten plaatsgevonden. Zeven kampioenschappen werden daar beslist, bijvoorbeeld."

De eerste twee Japanse Grands Prix waren in 1976 en 1977 op Fuji. Daarna verdween de wedstrijd van kalender en keerde na tien jaar terug in 1987. Voor de eerste maal reed het F1-circus op Suzuka en bleef dat onafgebroken doen tot 2006. In 2007 en 2008 werd besloten om te racen op het vernieuwde Fuji, maar in 2009 was Suzuka alweer terug in het schema. Sindsdien is het circuit de vaste locatie geweest voor de Grand Prix.