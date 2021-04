F1 koppelt race in Miami waarschijnlijk aan het bezoek aan Canada

De Formule 1-kalender zal volgend jaar twee races in de Verenigde Staten bevatten. Het is Miami eindelijk gelukt om alle plooien glad te strijken en de stad in Florida organiseert in 2022 voor het eerst een Grand Prix. Het Circuit of the Americas nabij Austin is al sinds 2012 een vaste waarde op de kalender, al ontbrak de baan vorig seizoen op het schema vanwege de coronapandemie.

Dit jaar is Austin wel weer van de partij en het Circuit of the Americas verwelkomt in oktober zelfs publiek, zo is de bedoeling. Volgende week gaat de kaartverkoop voor de Grand Prix van de Verenigde Staten van start. In 2022 hebben de Amerikaanse Formule 1-fans de keuze; naar Austin of naar Miami. De Formule 1 zal de twee races niet vlak na elkaar plannen.

Dat verkondigde directeur Stefano Domenicali. Miami wordt waarschijnlijk gekoppeld aan het bezoek aan Canada, wat doorgaans ergens in juni is. "We houden voldoende tijd tussen de twee Amerikaanse evenementen zodat ze allebei genoeg ruimte voor zichzelf hebben. Miami zal in het tweede kwartaal van 2022 voor het eerst een Grand Prix organiseren."

"De Amerikaanse markt is belangrijk voor ons om onze business verder te ontwikkelen. Er liggen kansen en twee races in de Verenigde Staten is de juiste richting voor onze strategie met betrekking tot de toekomst." Domenicali voegde er ook aan toe dat de Formule 1-kalender volgend jaar weer uit 23 races zal bestaan, wat door de komst van Miami betekent dat een van de huidige Grands Prix af zal vallen.