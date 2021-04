Ongelukkige Sebastian Vettel zoekt excuses en geeft FIA de schuld

Sebastian Vettel heeft moeite om zich aan te passen aan Aston Martin. De wagen van het Britse team is anders dan hij gewend was bij Ferrari en de aanpassingstijd speelt hem parten om zich comfortabel te voelen. Dit zorgt er mede voor dat de viervoudig wereldkampioen een slechte seizoensstart heeft.

In Bahrein was het tempo ver te zoeken bij de Duitser, in Imola was dat dit weekend niet veel anders. Hij werd zowel tijdens de kwalificatie als de race verslagen door teamgenoot Lance Stroll, die bovendien voor de tweede keer dit seizoen punten scoorde voor het team van zijn vader.

Vettel noemt FIA onprofessioneel

Vettel was duidelijk niet blij maar probeert het nog positief te houden door zijn monteurs op te hemelen. Toch wijst hij ook naar de FIA: "Het is duidelijk dat de jongens alles op de grid hebben geprobeerd en ik denk dat ze het heel goed hebben gedaan. Ze waren dus erg alert, maar ik denk dat we een betere race hadden kunnen hebben als de FIA alerter was."

"Ik denk dat we een regel hebben overtreden en daarom kregen we een straf. Het maakte de FIA denk ik weinig uit, maar plots toen de race volop in gang was, ergens halverwege, kreeg ik ineens die straf. Dat is niet professioneel.

Problemen achtervolgen Vettel

Nog voorafgaande aan de race had Vettel al problemen, die op de grid opgelost moesten worden. Uiteindelijk kostte het zijn race, een paar ronden tegen het einde.

"Dit is niet de probleemloze race waar we op hoopten, maar het was een zware dag. We hadden een soortgelijk probleem toen we naar de grid gingen", aldus Vettel.