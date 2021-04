Mogelijk regen tijdens kwalificatie GP Emilia Romagna

Waar tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Emilia Romagna de zon nog fel scheen, blijkt het dat het ineens flink kouder is geworden met fikse bewolking boven het circuit.

Er werd in eerste instantie voorspeld dat er 80% regen was op zondag. Echter, nu blijkt het dat het niet zeker is dat het droog blijft tijdens de kwalificatie. Sterker nog, inmiddels zijn er al druppels gevallen, zo meldt Formule 1-verslaggever Will Buxton op Twitter.

Suddenly gone very cold and dark in Imola. One hour to quali and we have spits of rain.