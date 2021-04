GP van België onzeker vanwege corona: "We zitten in een moeilijke situatie"

Er hangt een donkere wolk boven de Belgische Grand Prix van dit jaar op het legendarische circuit van Spa Francorchamps. Het evenement staat eind augustus op de kalender, maar commercieel directeur Stijn de Boever geeft toe dat de huidige covid-situatie er moeilijk uitziet.

Vorig jaar organiseerde Spa een 'spookrace' zonder toeschouwers, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de Boever daar voor een tweede jaar op rij mee instemt. De Boever weet niet of de race dit jaar wel door zal gaan: "We organiseren alles voor een normale Grand Prix, maar het ziet er moeilijk uit. Echt heel moeilijk. We hebben hoop, maar we zitten hier al voor de derde keer in een volledige lockdown."

Hij sluit niet helemaal uit dat er alsnog geracet zal worden met lege tribunes, maar geeft toe dat de situatie in 2020 niet echt geweldig was. De Boever zei dat toeschouwers uiteindelijk zullen terugkeren naar F1-circuits, maar vraagt ​​zich af: "Hoeveel? We moeten voor half mei een antwoord van de regering hebben. Wat mag er in de zomer? Wat denken ze? Wat is er mogelijk?"

De implicatie van zijn opmerkingen is dat de Formule 1 misschien meer te verliezen heeft dan Spa als één van de meest legendarische circuits in de gegeven omstandigheden geen races kan of wil organiseren. "Ze moeten ook overleven, nietwaar? We hebben ze vorig jaar geholpen, we maken deel uit van de geschiedenis van de sport, een van de oudste races. Ik voel geen enkele druk. Maar organiseren om alleen auto's op de baan te zien, is uiteindelijk niet zo interessant."