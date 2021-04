Seatfitting Grosjean bij Mercedes voor afscheidstest achter de rug

Oud Formule 1-coureur Romain Grosjean is bij het team van Mercedes langs geweest om een stoeltje op maat te laten maken voor de door teambaas Toto Wolff beloofde afscheidstest. Dat verklapte James Gay-Rees, producent van Netflix-serie Drive to Survive, in de In the Fast Lane-podcast.

Mercedes wil het bericht niet bevestigen, maar volgens Gay-Rees heeft Grosjean inmiddels een bezoek gebracht aan de fabriek van de Duitse renstal in Brixworth voor een zogenaamde seatfitting. Het gaat om het inlossen van een belofte die Wolff in december deed.

De teambaas van Mercedes zegde Grosjean een afscheidstest toe nadat de Fransman bij een huiveringwekkende crash in de Grand Prix van Bahrein gewond raakte. Daardoor kon hij niet aan de start verschijnen bij de laatste twee races van het seizoen, en dat in zijn laatste Formule 1-jaar.

Grosjean kreeg immers geen nieuw contract van Haas F1 Team voor 2021 en geen van de andere teams stelde zijn diensten op prijs. Hij debuteert dit jaar namens Dale Coyne Racing in de Amerikaanse IndyCar Series, maar de kans om een Mercedes te testen laat hij niet lopen.

Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de sessie plaats zal vinden, en met welke auto. De regels verbieden Mercedes om de wagen van dit jaar te gebruiken, maar de Duitse renstal heeft vast nog wel wat bolides uit de voorgaande seizoenen staan om Grosjean mee te laten rijden.