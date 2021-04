Fernando Alonso verwacht niet tegen Ferrari te vechten in het constructeurskampioenschap in 2021, en zegt dat het slecht nieuws zou zijn voor zijn voormalige team als Alpine dat zou doen. De Spanjaard zorgde voor één van de belangrijkste hoogtepunten tijdens de Grand Prix van Bahrein toen hij betrokken was bij een mini-strijd met drie wagens met Sebastian Vettel van Aston Martin en Carlos Sainz van Ferrari. Een vervelende sandwichverpakking zorgde er uiteindelijk voor dat Alonso's terugkeer naar de Formule 1 begon met een uitvalbeurt.

De positie van Alpine in de pikorde van de Formule 1 is nog steeds moeilijk in te schatten na een rustige start van het seizoen, maar Alonso verwacht niet dat zijn team regelmatig met Ferrari zal vechten, en hij ziet ze ook niet als een directe rivaal in de strijd van de constructeurs.

"Ik denk dat Ferrari dit jaar een stap voorwaarts zal maken vanwege hun middelen en geschiedenis", zei Alonso tegen Sky Sports. "Ik denk niet dat we met ze zullen vechten - als dat zo is, zou dat slecht nieuws voor ze zijn."

Goede vriend Sainz

Alonso noemde ook de kracht van Ferrari toen hem werd gevraagd naar Sainz, een goede vriend van hem, en zijn begin als Scuderia-coureur.

"Ik ben heel blij voor hem, maar niet verrast, want we hebben allemaal zijn groei de afgelopen jaren gezien. Ik denk dat Ferrari met Carlos Sainz en Charles Leclerc een sterk duo heeft. We zullen vanzelf zien of Ferrari zal groeien en vechten voor het podium en overwinningen.

"Met uitzondering van het seizoen 2020 hebben ze de voorgaande jaren altijd gestreden voor het kampioenschap tot de laatste races, dus ik verwacht dat ze vanaf volgend jaar zeker sterk zullen zijn, zo niet dit jaar."