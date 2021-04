Turkije staat paraat voor het geval dat Canada niet door kan gaan

De kans is aanwezig dat de Formule 1 dit jaar toch weer terugkeert naar het circuit van Istanbul Park in Turkije. De baan in de buurt van de Turkse stad is een belangrijke gegadigde voor het geval dat de Grand Prix van Canada afvalt. Dat claimt UOL Esporte. De Canadese Grand Prix staat voor 13 juni op het programma.

De burgemeester van Montreal, Valerie Plante, is echter vastberaden om het evenement door te laten gaan. Aan Canadese media liet ze weten: "De Formule 1 is belangrijk voor ons. De boodschap aan alle partners is dan ook dat ons er veel aan gelegen is om de Grand Prix door te laten gaan. We willen de race houden op de datum zoals die nu gepland staat."

"We moeten nog de nodige details uitwerken, maar ik wil onze partners van de overheid vragen om te helpen dit evenement mogelijk te maken deze zomer. We hebben enkele kritieke weken voor de boeg, maar we bereiden ons reeds voor om het toerisme naar Montreal nieuw leven in te blazen. En als één evenement de start van de zomer markeert voor ons, dan is het wel het Formule 1-weekend. We steunen promotor Francois Dumontier en zijn team bij het organiseren van deze Grand Prix."

Istanbul

Mocht het door reisrestricties en quarantaine-periodes toch niet mogelijk zijn om in Canada te racen, dan komt Turkije in beeld. Istanbul Park staat paraat om in te springen indien dat nodig is. Vorig jaar mocht het door Hermann Tilke ontworpen circuit ook een Grand Prix organiseren. Dat draaide uit op een teleurstelling. Veel coureurs hadden zich verheugd op hun eerste kennismaking met Istanbul Park, maar de baan was door een nieuwe asfaltlaag spekglad.

Naast Canada zijn er ook grote twijfels over het doorgaan van de Grand Prix van Brazilië. Dat land heeft de situatie met het coronavirus nog lang niet onder controle, maar heeft gezien de racedatum van 7 november nog wel even de tijd. Een terugkeer naar Bahrein voor een race op de outer loop van Sakhir behoort tot de mogelijke alternatieven voor een wedstrijd op het circuit van Interlagos.