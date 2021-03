'Saoedi-Arabië betaalt Formule 1 65 miljoen per jaar voor Grand Prix'

Het tienjarige contract dat de Formule 1 met Saoedi-Arabië afgesloten heeft, vertegenwoordigt een totale waarde van 650 miljoen dollar. Dat blijkt uit een onderzoek van mensenrechtenorganisatie Grant Liberty. De cijfers komen er dus op neer dat Saoedi-Arabië de komende tien jaar 65 miljoen dollar per jaar voor een Grand Prix neertelt.

Volgens Grant Liberty maakt de Saoedische investering in de Formule 1 onderdeel uit van een grotere strategie van Saoedi-Arabië om via grote sportevenementen het imago op te poetsen. "Saoedi-Arabië probeert de goede reputatie van geliefde sporten, atleten en evenementen te misbruiken om de mensenrechtenschendingen in de vorm van geweld, marteling en moord op grote schaal te verbergen", staat er in het rapport van de organisatie.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat dit jaar voor het eerst op de Formule 1-kalender. Op 5 december racet de koningsklasse van de autosport op het Jeddah Street Circuit. Het is de bedoeling om het evenement in 2023 of 2024 te verplaatsen naar een permanent circuit in Qiddiya, in de buurt van hoofdstad Riyad.