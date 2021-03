Formule 1 overweegt actieve aerodynamica in te voeren in 2025

De Formule 1-auto's zullen vanaf 2025 naar alle waarschijnlijkheid uitgerust worden met actieve aerodynamica. Dat valt op te maken uit de woorden van Pat Symonds, technisch directeur bij de koningsklasse van de autosport. Hij liet doorschemeren dat actieve aerodynamica onderdeel uit zal maken van de nieuwe reglementen voor 2025.

Via actieve aerodynamica wil de Formule 1 de luchtweerstand van de auto's verminderen en zo het brandstofverbruik verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door de stand van de vleugels onder het rijden aan te passen, beweegbare flaps zoals met DRS of met een actieve wielophanging die de rijhoogte beheert. Alle opties liggen momenteel op tafel.

Symonds verkondigde tijdens de Motorsport Industry Association-conventie: "Duurzaamheid is min of meer hetgeen dat alles dat momenteel in de autosport gebeurt dicteert. Je kunt het brandstofverbruik niet terugdringen met een drag-coëfficiënt van rond de 1, en tegelijkertijd kun je de performance niet waarborgen als de lift coefficient niet rond de 4 of 4,5 ligt. De enige manier om daar wat aan te doen is door middel van actieve aerodynamica en daar doen we onderzoek naar."

Het gewicht van de huidige Formule 1-bolides is een ander heikel punt in het brandstofverbruik, geeft Symonds toe. "Ik schaam me een beetje voor het gewicht van de auto's op dit moment. Ik ben ook bang dat als we in 2025 met actieve aerodynamica rijden, we veel meer elektronische systemen aan boord van de wagens hebben en niet veel gewicht besparen op de verbrandingsmotor. Er is minder brandstof nodig en dat scheelt iets, maar het is een feit dat niks zonder kostprijs komt."

Vierwielaandrijving is een andere optie waar de Formule 1 over nadenkt voor de toekomst. Die technologie zou dan alleen op de rechte stukken te gebruiken zijn. "Het zou mooi zijn om beide assen te benutten voor aandrijving. Het is zwaar en erg lastig te verpakken. Ik kan het weten, ik bestudeer namelijk de mogelijkheden om het te betrekken in onze toekomstplannen. Je hoeft er ook niet continu mee te rijden. Misschien alleen aan het begin van het rechte stuk, om snel de topsnelheid te bereiken. Zodra de auto dan recht staat, schakelt het systeem over op aandrijving vanuit twee wielen, zonder dat het spektakel van vierwielaandrijving verloren gaat."