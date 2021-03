McLaren trekt geen voorbarige conclusies over voordelen hoge rake

James Key, technisch directeur bij McLaren, vindt het na de enige wintertest van dit jaar te vroeg om te concluderen dat de teams die een auto met een hoge rake hebben in het voordeel zullen zijn in 2021. Sommige experts suggereerden na de sessie in Bahrein dat Mercedes daar zo worstelde vanwege de lage rake van de W12. Key heeft daar zo zijn twijfels bij.

Rake is de term voor de hellingshoek van de auto ten opzichte van het wegdek. Hoe hoger de rake, des te meer de wagen voorover helt. Red Bull Racing staat erom bekend altijd bolides te ontwerpen met een hoge rake, met meer ruimte tussen de onderkant van de auto en het asfalt aan de achterzijde van de wagen dan aan de voorzijde.

McLaren neigt ook naar een hogere rake, al is het minder extreem dan Red Bull Racing. Key meent dat het voorbarig is om te stellen dat de nieuwe reglementen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vloer, het belang van een hoge rake hebben vergroot. "Het is te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen. We hebben pas net de nieuwe auto's voor het eerst aan het werk gezien."

Key vervolgt: "Ik denk dat beide filosofieën uiteindelijk samenvloeien tot een compromis wat ergens in het midden ligt. Wij hebben een bolide met een hoge rake, maar zitten dan wel aan de gemiddelde tot lage kant aan die zijde van het spectrum. We zijn er zeker niet extreem in. De reglementen hebben mogelijk een impact op hoe de rake functioneert gehad, maar we weten allemaal hoe het concept werkt."

"Het is lastig in te schatten of de nieuwe regels meer invloed hebben gehad op teams met auto's met een lage rijhoogte of lage rake. Het staat allemaal in verbinding met de rest van de auto en hoe de aerodynamica werkt. Ik denk dat je gedurende het seizoen zult zien dat de teams op dit vlak naar elkaar toe zullen groeien, naar wat uiteindelijk de beste oplossing blijkt te zijn", aldus Key.