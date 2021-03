Zoektocht naar een circuit in Saoedi-Arabië begon bij Google Earth

De Formule 1 reist eind dit jaar naar Saoedi-Arabië om voor het eerst op het nieuwe stratencircuit van Jeddah te racen. De organisatie van het evenement presenteerde eerder vandaag samen met de koningsklasse van de autosport de lay-out van de baan. Het circuit is 6,175 kilometer lang, telt 27 bochten en kenmerkt zich door een hoge gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur.

Op de officiële site van de Formule 1 valt te lezen dat de zoektocht naar een geschikte locatie voor een Grand Prix in Saoedi-Arabië begon bij Google Earth. Het was al duidelijk dat het circuit in of in de buurt van Jeddah tot stand moest komen. Aan de hand van satellietbeelden fabriceerden de medewerkers van het autosportteam van de Formule 1 concepten en modellen voor mogelijke locaties.

In januari 2020 stuurde de Formule 1 een delegatie naar Saoedi-Arabië om potentiële locaties in het echt te bezichtigen. Daar kwam gelijk een duidelijke favoriet naar voren, de locatie waar Jeddah Street Circuit uiteindelijk ook zal komen te liggen. Het gaat om een smalle kuststrook zo'n twaalf kilometer van het stadscentrum. Vervolgens werd ontwerper Hermann Tilke ingeschakeld om alles vorm te geven.

Craig Wilson, hoofd Vehicle Performance bij de Formule 1: "Toen Tilke was geselecteerd als ontwerper bespraken we hun voorstellen en ideeën in vergelijking met ons concept. Binnen mum van tijd zaten we op één lijn en daar is deze lay-out het resultaat van. Naarmate het werk vorderde zijn er her en der wel wat kleine aanpassingen doorgevoerd, maar het karakter van de baan is daardoor nooit veranderd."

"De grootste uitdaging was een concept verzinnen voor een smalle strook land en toch een breed scala aan bochten in de lay-out te betrekken. We wilden niet een circuit met alleen maar rechte stukken, krappe bochten en hairpins. We hebben schematisch een aantal concepten opgesteld, maar na bestudering van de resultaten uit de simulator gingen we al snel voor het concept waar uiteindelijk ook de keuze op is gevallen."

Jeddah is overigens slechts een tijdelijk toevluchtsoord voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het plan is om het evenement in 2023 of 2024 te verplaatsen naar een permanent circuit in Qiddiya. Prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, voorzitter van de Saoedische autosportbond: "Het idee was om de Formule 1-race te organiseren op een permanent circuit in Qiddiya, dat was het oorspronkelijke plan. Wij houden echter zoveel van autosport dat we niet wilden wachten tot dat project afgerond is. Daarom beginnen we met een stratencircuit in Jeddah en zodra het circuit in Qiddiya klaar is verhuizen we de Grand Prix naar die locatie."