De bekendste quotes van Murray Walker: welke weet jij nog?

Met het overlijden van F1-verslaggever Murray Walker is er een groot sporticoon heengegaan. Veel autosportfanaten zijn opgegroeid met zijn stemgeluid op de zondag. Een ode aan de man die de autosport extra cachet gaf met zijn eigenzinnige commentator. Welke uitlatingen kan jij nog herinneren? Post ze hieronder.



Voorbeelden:



''...Damon Hill leads.....oh my... Damon Hill goes into the lead'' - Hongarije 1997, Damon Hill neemt leiding over

''To win, win, win the San Marino Grand Prix'' - San Marino 1999, Schumacher wint

''ooooh oahh oaahh off off off goes Mika Hakkinnen'' - San Marino 1999, Mika Hakkinnen knalt in de muur