Welk team heeft de mooiste livery voor 2021 samengesteld?

Een mooie auto is vaak ook een snelle auto, luidt een gezegde in de autosport. Wat dat betreft hebben de Formule 1-teams hun best gedaan deze winter. Nu alle renstallen hun livery voor het seizoen 2021 hebben gepresenteerd is het tijd om de rekening op te maken. En de schoonheidsprijs gaat naar…

Dat laten we aan jullie over. De donkerblauwe Alpine is schitterend en de groene Aston Martin is prachtig. Of misschien de in de Russische kleuren gehulde Haas F1? Of gaat de voorkeur uit naar de ongewijzigde livery van Red Bull Racing? Laat via de poll weten wat jullie de mooiste kleurstelling vinden. In de poll ontbreekt alleen Ferrari, aangezien de Scuderia de nieuwe livery gisteren als laatste onthulde. Een keuze voor de nieuwe kleurstelling van Ferrari kunnen jullie dan ook aan ons doorgeven via de comments onder dit artikel, waar jullie uiteraard ook jullie standpunten over de overige wagens kwijt kunnen. We zijn benieuwd naar jullie mening over de bolides voor 2021.