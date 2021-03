Alleen gevaccineerde fans mogen op tribunes in Bahrein zitten

De organisatie van de Grand Prix van Bahrein heeft laten weten dat alleen eerder geïnfecteerde of volledig gevaccineerde fans de seizoensopener van deze maand kunnen bijwonen. De organisatie hoopt dat net als vorig jaar er enkele fans op de tribunes zullen zitten, maar verbindt daar dus wel voorwaarden aan.

In de verklaring die Bahrein uitgaf was te lezen: "Toegang wordt alleen verleend aan tickethouders op vertoon van één van deze badges. Als u dit niet doet, niet kunt aantonen dat u recent besmet bent geweest of bent gevaccineerd, wordt de toegang geweigerd."

Daarnaast laat de organisatie weten dat er ook andere 'allesomvattende maatregelen' tegen het beruchte virus zullen worden genomen, waaronder 'gezondheidsscreening bij binnenkomst', sociale afstand nemen en te allen tijde het verplicht dragen van een masker.

"Alle entertainment en fanzones zullen buiten plaatsvinden", voegde de verklaring eraan toe. Er zullen tevens slechts twee tribunes beschikbaar zijn waar de toeschouwers op mogen zitten.