Volg hier LIVE de presentatie van de Aston Martin AMR21

Aston Martin F1 Team gaat over enkele ogenblikken de auto voor het seizoen 2021 onthullen. Het markeert de terugkeer van het Britse merk in de koningsklasse van de autosport na meer dan zestig jaar afwezigheid. Dat doet Aston Martin met de AMR21. Lance Stroll is overgebleven uit het Racing Point-tijdperk en hij heeft gezelschap gekregen van Sebastian Vettel. Bekijk hieronder de presentatie van de nieuwe Aston Martin.