Slechts 30 ronden in simulator voor Lewis Hamilton deze winter

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de afgelopen maanden slechts dertig rondjes met de W12 afgelegd in de simulator. Dat bekende de zevenvoudig wereldkampioen bij de onthulling van de auto voor 2021. "Ik heb misschien maar dertig ronden in de simulator met de W12 gereden", aldus Hamilton.

De simulator geeft op dit moment nog een vertekend beeld omdat de nieuwe banden van Pirelli er niet goed in zijn verwerkt, legde de Brit uit. "Je kunt wel een idee van bandenmodellen krijgen, maar je weet pas of die correct zijn nadat we daadwerkelijk met het nieuwe rubber hebben gereden tijdens de wintertest in Bahrein."

"Pas dan kunnen wij coureurs het gedrag van de nieuwe banden doorgeven aan het team, zodat zij dat via een update kunnen verwerken in de simulator. Op dit moment beschikken we over niet meer dan een schatting van hoe de banden zullen functioneren dit jaar", besluit Hamilton.