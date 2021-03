Wolff: "Max Verstappen bij iedereen op de radar, maar geen geflirt"

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat Max Verstappen een kandidaat zou kunnen zijn in het geval dat Lewis Hamilton besluit om na dit jaar zijn heil elders te zoeken of te stoppen. Er is echter geen sprake van een toenaderingspoging tot de Nederlander, die nu nog voor Red Bull Racing rijdt.

Mercedes richt zich voorlopig op de coureurs die op dit moment onder contract liggen. Pas wanneer duidelijk wordt dat de Duitse renstal voor 2022 op zoek moet naar een nieuwe rijder zullen zij om zich heen kijken. Daar moet bijvoorbeeld ook talent George Russell op wachten.

Wolff verklaarde: "Max is absoluut een geweldige jonge coureur die bij iedereen op de radar staat voor de toekomst. Maar wij gaan niet lopen flirten met rijders van buitenaf voordat we een duidelijk beeld hebben van wat we met onze huidige twee coureurs gaan doen."

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaf eerder aan dat hij denkt dat Verstappen bij Mercedes bovenaan het lijstje van mogelijke opvolgers voor Hamilton staat. Het contract van de Nederlander bevat clausules waardoor hij bij tegenvallende prestaties zou mogen vertrekken.