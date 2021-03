Mercedes betrekt Nyck de Vries als reserverijder bij F1-team

Nyck de Vries maakt vanaf dit jaar onderdeel uit van het Formule 1-team van Mercedes. De Formule 2-kampioen van 2019 was al namens de Duitse autofabrikant actief in de elektrische raceklasse Formule E. Eind vorig jaar mocht hij namens Mercedes opdraven bij de Young Drivers-test in Abu Dhabi na afloop van het Formule 1-seizoen.

Dat optreden krijgt een vervolg in de vorm van een officiële rol als reservecoureur bij het Formule 1-team van Mercedes. Die functie moet De Vries overigens wel delen met Stoffel Vandoorne, die tevens zijn teamgenoot is in de Formule E.

Door deze promotie bestaat de kans dat de Nederlander vaker mag testen voor Mercedes, op zijn minst in de simulator. Bovendien komt De Vries automatisch in beeld als reguliere rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, al bleek vorig jaar dat de Duitse renstal in zo'n geval waarschijnlijk eerder voor talent George Russell kiest.

Russell verving de met corona besmette Hamilton bij de Grand Prix van Sakhir en deed dat meer dan naar behoren. De jonge Brit, door Mercedes gestald bij achterhoedeteam Williams, behoort tot het opleidingsprogramma van de Duitse renstal en geldt als een grote belofte voor de toekomst.