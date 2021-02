Haas schrapte plan om Grosjean te sponsoren na horrorcrash

Gene Haas heeft serieus overwogen om coureur Romain Grosjean financieel bij te staan bij diens entree in de Amerikaanse IndyCar Series. Het huiveringwekkende ongeluk dat Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein meemaakte, bracht daar verandering in. De Fransman mocht van geluk spreken dat hij die crash overleefde en daarom trok Gene Haas zijn plannen voor sponsoring in.

De Amerikaanse zakenman vertelde aan Racer: "Romain had me gevraagd of ik zijn IndyCar-avontuur eventueel zou willen sponsoren en in het begin stond ik daar wel voor open. Maar toen crashte hij in Bahrein en was ik gewoon zo blij dat hij levend uit dat wrak kroop. De auto was gereduceerd tot een hoopje schroot, maar ik was dolgelukkig dat Romain het overleefd had."

"Romain heeft een vrouw en drie kinderen. Ik heb hem toen laten weten dat ik hem geen geld zou geven om zichzelf vervolgens dood te rijden. Ik was van mening dat hij thuis moest blijven, lekker bij zijn gezin. Hij is in Bahrein aan de dood ontsnapt. Als de wagen net een paar graden anders was gekanteld, dan had Romain er niet uit kunnen kruipen en was hij levend verbrand."

"Hij heeft dus heel erg veel geluk gehad. En het team heeft extreem veel geluk gehad. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe het zou zijn geweest om een weduwe en drie kinderen te moeten mededelen dat hun man en vader er niet meer is. Dat kon en wilde ik niet meer doen. Dus toen heb ik Romain laten weten dat ik hem niet zou helpen bij zijn IndyCar-plannen."