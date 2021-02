De Mercedes-dominantie in 2020 gevisualiseerd

Ook in 2020 was het weer raak; Mercedes kwam tijdens de eerste race van het seizoen (verreweg) als sterkste uit de verf. Vaak was het gat tussen de snelste Mercedes en het één na snelste team meer dan een seconde. Pas toen het team uit Brackley vermoedelijk zou zijn gestopt met ontwikkelen van de 2020-wagen kwamen de andere teams pas wat dichterbij. Slechts drie keer wist iemand anders dan een Mercedes te winnen.

Tijdens de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone was tijdens de kwalificatie het gat tussen Mercedes en het één na snelste team (dat was Nico Hülkenberg die voor Sergio Perez inviel) een volle seconde. Toch wist Max Verstappen de race te winnen.

Tijdens de Grand Prix van Sakhir was het wel Mercedes die een eerste startrij in kwalificatie bemachtigde, maar toch was het Sergio Perez die de race won. Pas tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi leek het er op dat Mercedes écht op snelheid verslagen werd.

Het is dan ook geen verrassing dat de Mercedessen verreweg het meeste aan kop hebben gereden. In de afbeelding hieronder wordt de dominantie van het team uit Brackley gevisualiseerd. Het gaat hier om ronden met Hamilton of Bottas op plek 1, ronden met Hamilton of Bottas op plek 2, of andere ronden.