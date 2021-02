Antonio Giovinazzi: "Nieuwe Alfa Romeo ziet er prachtig uit, de voorkant is bijzonder"

Er is hoop bij Alfa Romeo dat de 2021-motor van Ferrari meer vermogen zal leveren. Die hoop is uitgesproken door Antonio Giovinazzi, die zegt dat hij de nieuwe auto van Alfa Romeo voor 2021 heeft gezien.

"Ik heb veel in de simulator gewerkt", vertelde hij aan de Italiaanse Sky Sport 24. "Zelfs de presentatie en de testsessie zijn nu dichtbij. De wagen ziet er echt prachtig uit. De kleurstelling is erg mooi, maar de bijzonderheid zit aan de voorkant", voegde de Italiaanse coureur eraan toe, naar verluidt verwijzend naar een meer taps toelopende neus voor 2021.

"We hopen dat het ons enkele tienden van winst per rondje zal opleveren. Het onbekende is de krachtbron, maar we hopen ook hier dat het beter kan en ons meer plezier zal bezorgen."

Coronacrisis

Wat de Formule 1 in het algemeen betreft hoopt Giovinazzi dat de coronacrisis die de sport en de hele wereld zo zwaar heeft getroffen in 2021 de baas kan blijven.

"Vorig jaar was echt anders", zei hij. "In Monza zonder fans was moeilijk. Nu beginnen we opnieuw. De Formule 1 heeft vorig jaar een grote inspanning geleverd en uiteindelijk konden we doorgaan. Er zijn nu een aantal circuits met publiek, maar ik kan niet wachten tot de tribunes weer vol zijn. Te beginnen met Monza", glimlachte de 27-jarige.