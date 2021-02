Melbourne neemt circuit onder handen om inhalen te bevorderen

Het circuit van Albert Park in Melbourne ondergaat de komende maanden (waarschijnlijk) een metamorfose. Door het uitstel van de Australische Grand Prix van 21 maart naar 21 november heeft de organisatie de tijd gekregen om geplande veranderingen aan de lay-out voor het eerstvolgende evenement uit te voeren. De Australian Grand Prix Corporation is van plan om de baan grondig onder handen te nemen.

Directeur Andrew Westacott zette tegenover Speedcafe en Auto Action uiteen wat er allemaal moet veranderen. Allereerst wordt bocht 1 breder gemaakt. Dit moet het voor de coureurs mogelijk maken om verschillende lijnen te hanteren - met name in de eerste ronde, aangezien het daar na de start nog wel eens mis gaat - en zodoende meer mogelijkheden bieden om in te halen.

Vervolgens spitsen de aanpassingen zich toe op het gedeelte dat bestaat uit de bochten 6 tot en met 13. Te beginnen bij bocht 6, die net als bocht 1 wordt verbreed. Ook hier is het doel om de rijders meer mogelijkheden qua verschillende lijnen aan te reiken, zodat ze elkaar makkelijker kunnen volgen. Vervolgens overweegt de Australian Grand Prix Corporation om de chicane van bochten 9 en 10 uit de lay-out te halen.

Er ligt al een route om de chicane af te steken, waardoor deze remzone zou verdwijnen. Onduidelijk is nog of Melbourne ook de snelle chicane van bochten 11 en 12 aan gaat passen, om het daar makkelijker te maken om andere auto's te volgen. Tot slot is het de bedoeling om de negatieve hellingshoek in bocht 13 van 2 procent - de bocht helt dus over naar buiten - om te zetten in een positieve banking van 5 procent, waardoor je dus een soort kombochtje krijgt.

Dit alles moet ervoor zorgen dat rijders elkaar makkelijker kunnen volgen en meer mogelijkheden krijgen om elkaar met aanvallen te bestoken.