Pandemie hindert release documentaire over Michael Schumacher

Een uitgebreide documentaire over het leven van Formule 1-legende Michael Schumacher is klaar, alleen wordt er vanwege de coronapandemie nog even gewacht met de release van de film. Dat verkondigde regisseur Vanessa Noecker tegenover de Duitse krant Express.

De film heet Schumacher en geniet de goedkeuring van de familie van Michael Schumacher en zijn manager Sabine Kehm. De documentaire bevat nieuwe interviews met zijn vrouw Corinna en zijn kinderen (zoon Mick debuteert komend seizoen namens Haas F1 in de Formule 1, red.).

De documentaire moet naast de ongelooflijke Formule 1-carrière ook de vele facetten van de persoon Michael Schumacher belichten, zo stelt Kehm. De 'alles durvende Formule 1-coureur, ambitieuze sportman, monteur met een uniek technisch instinct en liefhebbende vader' moeten samen komen in de film.

De releasedatum blijft echter nog even gissen. Vanwege het coronavirus hebben bioscopen de deuren tijdelijk moeten sluiten en de makers willen de documentaire uiteraard wel op het grote doek vertonen.