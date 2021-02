24 uur van Daytona: Lekke band verpest zege Van der Zande, Nederlands feestje in GT-klasses

De 59ste editie van de 24 uur van Daytona is op het nippertje gewonnen door Wayne Taylor Racing met Felipe Albuquerque, Ricky Taylor, Heilo Castroneves en Alexander Rossi. Op het einde was de formatie in een bloedstollend gevecht verwikkeld met Renger van der Zande, rijdend voor het team van Cadillac Chip Ganassi Racing. De 34-jarige titelverdediger kreeg vlak voor de finishvlag een lekke band en moest de overwinning aan zijn oude werkgever laten. Het beste Nederlandse resultaat kwam op naam van Nicky Catsburg en Indy Dontje die beiden de overwinning pakten in hun klasse.

Renger van der Zande, zo dichtbij, zo ver weg - DPi

In de Cadillac DPi V.R. was Renger van der Zande met zijn team hard op weg naar een mogelijke overwinning ondanks een lekke band tijdens een stint van Scott Dixon. Totdat op het einde voormalig F1-coureur Kevin Magnussen in de #01 een drive-thru-penalty kreeg voor een verkeerd uitgevoerde pitstop. De bolide van Chip Ganassi Racing werd daardoor teruggeworpen naar een plek buiten het podium. Een neutralisatie bracht de formatie terug in de strijd. Daarna ontvouwde een spannende strijd met de top vijf dicht bij elkaar. Met nog vijftig minuten op de klok pakte de winnaar van 2019 en 2020 zelfs de kop over van concurrent Kamui Kobayashi met nummer #48. Maar de Japanner - die vorig jaar nog teamgenoot was van de Nederlander - bleef in zijn kielzog met vlak daarachter nog vier andere DPi's. Er ontstond na de serie pitstops een bloedstollend gevecht om de zo felbegeerde zege. Bij Renger van der Zande moest er meer peut in en kwam achter zijn oude team - waar de titelverdediger vorig jaar weg moest- terecht met Felipe Albuquerque achter het stuur. Renger van der Zande beet zich vast om sportief revanche te nemen op zijn oude werkgever. Met nog 23 minuten te gaan kwam de Nederlander steeds meer op de staart van zijn Portugese concurrent. In de laatste tien minuten was de nummer #1 bolide nog maar vijf tienden achter op de koploper totdat een tweede lekke band de droom van Renger van der Zande voor een derde zege op rij uiteen spatte. Een vijfde plek was alles wat overbleef voor de 34-jarige coureur.

Team Racing Nederland: race eindigt in mineur - LMP2

De formatie van de opvallende gele Jumbo-bolide begon met veel goede moed aan hun eerste deelname in Daytona. Maar na twee uur kon het team al weer hun spullen inpakken. Frits van Eerd - iniatiefnemer en Jumbo-topman - beet het spits af. Na ongeveer twee uur schoot de LMP2 onder zijn kont vandaan door olie op de baan en knalde keihard in de vangrail bij de busstop-chicane. De schade was aanzienlijk, maar Frits van Eerd kon de bolide strompelend terugbrengen naar de spits. Een uitvalbeurt leek onvermijdelijk, maar de monteurs konden de wagen nog repareren. Na dertig minuten reed de auto weer de baan op met Giedo van den Garde achter het stuur. Echter, dat bleek ijdele hoop. De versnellingsbak had door de hevige impact onherstelbare schade opgelopen. Het team moest hierdoor noodgedwongen opgeven. Daarmee is het de eerste keer sinds hun oprichting dat de eindstreep niet werd behaald.

Rinus VeeKay: debuut valt in het water - LMP2

Vooraf keek Rinus van Kalmthout uit naar zijn eerste optreden in het langeafstandsracen. Maar het liep anders dan gehoopt. De IndyCar- rookiekampioen moest machteloos toezien dat zijn officiële debuut door het afvoerputje ging. Teamgenoot Rob Hodes vloog na twee uur uit de eerste bocht en kwam in aanraking met de ijzeren barrière. De 20-jarige Nederlander heeft daardoor geen enkel rondje kunnen rijden.

Jeroen Bleekemolen: stroef begin, sterk einde - LMP3

In het begin ging niet heel voortvarend met het team van Jeroen Bleekemolen door problemen met de brandstof, maar de nummer #91 bolide van Riley Motorsport kwam sterk terug en nestelde zich op de vierde plek. Een podium behoorde nog tot de mogelijkheden, maar was door de achterstand niet meer realistisch. Een vierde plek was het uiteindelijke resultaat.

Nicky Catsburg zegeviert en behaalt grote triomf - GT Le Mans

Zijn Corvette met de #3 op de wagen reed lange op tijd kop. Na wat flinke problemen moest de formatie weer in de achtervolging en dat ging niet zonder slag of stoot. Met nog iets meer dan een uur te gaan veroverde teammaat en Amerikaan Jordan Taylor opnieuw de leiding en gaf die niet meer uit handen. Nicky Catsburg won daarmee zijn eerste grote endurancerace.

Indy Dontje pakt belangrijkste zege uit carrière- GT Daytona

In de klasse met het grootste deelnemersveld - 19 inschrijvingen - heeft Indy Dontje gezegevierd met zijn team HTP Winward Motorsport. Het is daarmee gelijk zijn grootste zege uit zijn carrière. De Nederlander van 28 jaar is relatief onbekend en begon pas de afgelopen jaren successen te boeken in de ADAC GT Masters. Een serie waarin de Alkmaarder te bewonderen was in de GT3 van Mercedes.

Steijn Schothorst ging via achterdeur parcours af - GT Daytona

Steijn Schothorst was te herkennen met startnummer #111 op de Lamborghini. Veel indruk kon de 26-jarige coureur met zijn team Grasser GRT niet achterlaten. Met een DNF verliet de formatie en de rijder uit Blaricum het strijdtoneel.